Генпрокуратура РФ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ заявили, что на данный момент серьезных нарушений закона в ходе проведения выборов не зафиксировано.

"На данный час серьезных и массовых нарушений (в ходе проведения выборов) закона не допущено", - сообщила замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина в ходе брифинга в ЦИК.

По ее словам, по всем сообщениям о нарушениях будут проведены прокурорские проверки.

Она также сообщила, что прокуратура столицы в воскресенье выпустила предостережение для "предотвращения запланированной флэшмоб акции на избирательных участках Москвы для создания помех в их работе".