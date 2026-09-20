Десятки поездов изменили маршрут после схода вагонов в Ростовской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания изменила маршрут нескольких десятков поездов после схода вагонов грузового поезда в Ростовской области.

"В связи с происшествием на перегоне Двойная - Ельмут изменяется маршрут следования ряда поездов", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Отмечается, что часть поездов проследуют через станции Волгоград - Морозовская - Лихая - Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая. Еще часть поездов проследуют через станции Сальск - Мечетинская - Батайск - Лихая с выходом на основной маршрут на станции Морозовская.

Как сообщалось, 20 сентября в 13:26 мск в Ростовской области на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда. В результате нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в результате инцидента с рельсов сошли 10 грузовых вагонов без опрокидывания.