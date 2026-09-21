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ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Якутии с 43,02% голосов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

ЕР получила 43,02% голосов избирателей. На втором месте - КПРФ с 24,73%, на третьем - "Новые люди" с показателем 11,39%.

Далее идут "Справедливая Россия" - 7,29% и ЛДПР - 6,43%.

По Якутскому одномандатному округу №29 победил Петр Шамаев, выдвинутый партией "Единая Россия". Он набрал 37,35% голосов избирателей. На втором месте - Федот Тумусов ("Справедливая Россия") с 17,01%. Третье место заняла Нюргуяна Заморщикова ("Новые люди") с 14,75%.

Итоговая явка по Якутскому одномандатному округу составила 49,12%. Участие приняли 315 тыс. 280 избирателей.

Всего в регионе работали 35 территориальных избирательных и 799 участковых избирательных комиссий.

В 2021 году на выборах в Госдуму в Якутии победила КПРФ, набрав 35,15% процентов голосов. Партия "Единая Россия" тогда набрала 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия - за правду" - 8,19%, ЛДПР - 5,14%.

Единая Россия КПРФ Новые люди Петр Шамаев Федот Тумусов
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