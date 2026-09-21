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ЕР стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах

Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах РФ, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"По предварительным данным, "Единая Россия" является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах без исключения", - сказал Якушев на пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что партия получает 65% мандатов "списочной" части и 92% мандатов депутатов Госдумы по одномандатным округам.


Владимир Якушев Единая Россия
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