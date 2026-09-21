Колумбиец осужден в России за кражу драгоценностей на 30 млн рублей в 2012 году

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге приговорил гражданина Колумбии к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима за кражу ювелирных изделий на 30 млн рублей в 2012 году, сообщает Генпрокуратура РФ в понедельник.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Колумбии Фреди Андреса Патиньо Авила. Он признан виновным по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в феврале 2012 года Патиньо с сообщниками прибыл в Петербург на выставку ювелирных изделий. В выставочном комплексе "Ленэкспо" они подыскивали потенциальных жертв среди посетителей и сотрудников компаний. Затем в аэропорту они похитили багаж потерпевших с ювелирными изделиями на 30 млн рублей.

Патиньо скрылся и был объявлен в международный розыск, а соучастники задержаны и осуждены, сказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по запросу Генпрокуратуры РФ Патиньо экстрадирован из Колумбии в Россию.