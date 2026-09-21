Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците противоопухолевого препарата капецитабина

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В РФ не отмечается дефицита противоопухолевого препарата для химиотерапии капецитабина; поставки идут бесперебойно, сообщили в Росздравнадзоре.

"Дефицита Капецитабина в РФ не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием Капецитабин. Еще более 230 тыс. упаковок введено в гражданский оборот и находится на складах дистрибьютеров и производителей", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Все препараты отечественного производства, что обеспечивает бесперебойные поставки лекарства, добавили в Росздравнадзоре.

В 2025 году в гражданский оборот было введено более 340 тыс. препарата МНН Капецитабин. За девять месяцев текущего года введено более 311 тыс., что составляет более 90% от среднегодового объема, сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в стране фиксируется нехватка капецитабина – противоопухолевого препарата для химиотерапии.