РЖД изменили маршрут более 30 поездов из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Более 30 поездов следуют по измененным маршрутам из-за схода грузовых вагонов на перегоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"), произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает пресс-служба РЖД в своем канале в Max.

Пассажиров поездов, которые идут в обход, доставляют автотранспортом до станций назначения.

Отмечается, что для перевозки на участке Волгоград - Куберле назначен резервный поезд N901/902.

"Также прорабатываем альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров", - уточняется в пресс-релизе.

При опоздании поезда на четыре часа и более пассажиры обеспечиваются питанием.

20 сентября в 13:26 мск в Ростовской области на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда. В результате нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет.

Власти Орловского района Ростовской области ввели режим ЧС в районе аварии. По уточненной информации с ж/д-полотна сошли 27 вагонов, из них 25 опрокинуты.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, 43 неповрежденных вагона отбуксированы маневровым поездом на станцию Двойная.