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Замглавы МИД РФ провел встречу с бывшим президентом Йемена

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко во вторник провел встречу с бывшим президентом Йемена Али Насером Мухаммедом; российская сторона акцентировала приверженность политико-дипломатическим методам урегулирования конфликта на юге Аравийского полуострова, сообщили в МИД РФ.

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"С российской стороны акцентирована неизменная приверженность политико-дипломатическим методам урегулирования конфликта на юге Аравийского полуострова и готовность к продолжению контактов со всеми вовлечёнными сторонами в целях поиска взаимоприемлемых развязок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене. "Выражена обоюдная озабоченность резкой деградацией обстановки и подтверждена солидарная позиция в поддержку сохранения единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны. Указано на важность международной поддержки усилий по налаживанию устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - сообщили на Смоленской площади.

Там уточнили, что экс-президент Йемена находится в Москве с рабочим визитом.

МИД РФ Йемен Георгий Борисенко Али Насер Мухаммед
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