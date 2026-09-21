Трамп приказал военным США готовить удары по хуситам и затем отменил это решение

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в минувший четверг после телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом отдал распоряжение о скорых ударах по позициям хуситов в Йемене, но вскоре отказался от этой идеи, сообщает в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"За день до того Трамп встречался с советниками и говорил, что не поддерживает вариант с ударам. Но после беседы с принцем он изменил мнение и приказал Пентагону готовится к атакам на хуситов", - утверждает газета.

"К полудню воскресенья президент, по-видимому, опять сменил точку зрения. По словам сотрудников администрации, ударов США по хуситам не будет, по крайней мере, до поры до времени", - передает издание.

Два человека, знакомые с обстановкой, рассказали, что отказ Трампа от операции последовал в тот момент, когда офицеры составляли список целей, военные устанавливали бомбы на самолеты, а налеты должны были начаться.

Однако, как отметил неназванный высокопоставленный работник администрации, большинство приближенных Трампа настроены очень скептически относительно варианта с присоединением к ударам Саудовской Аравии по хуситам, особенно с учетом трудностей американских военных с Ираном.

Бывшие и нынешние дипломаты, командиры ВС США выражали сомнения, что ограниченная военная кампания США позволит сломить хуситов. Так, весной 2025 года США более 50 дней наносили удары по хуситам и атаковали свыше 1 тыс. целей. Хуситы в свой черед обстреливали корабли США, сбили несколько БПЛА. В итоге, как напоминает газета, конфликт завершился режимом прекращения огня, и с тех пор хуситы восстановили значительную часть арсенала.

Собеседники NYT также не были уверены в эффективности йеменских правительственных сил, подчеркивали, что победить хуситов, даже в случае поддержки США Саудовской Аравии, будет сложно. Чиновники отмечали, что если США оказали бы помощь Эр-Рияду, она должна была бы идти совместно с новым наземным наступлением лояльных правительству Йемена сил.

В то же время некоторые американские военные должностные лица высказывали мнение, что Вашингтону нужна помощь Саудовской Аравии в кампании против Ирана.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд, в свою очередь, оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.