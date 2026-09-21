Превышений ПДК вредных веществ из-за пожара на мусорной площадке в Щелково не зафиксировано

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе после возгорания на мусорной площадке в Щелково не зафиксировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области в понедельник.

"Стационарные посты не фиксировали нарушений. Максимальные концентрации - 0,3 ПДК по диоксиду азота и сероводороду. Угрозы здоровью нет", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ уточнили, что Мособлмониторинг производит замеры воздуха на наличие вредных веществ с пяти стационарных станций. В ведомстве также отметили, что предельно допустимые концентрации не превышены.

Между тем в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожарные локализовали возгорание на площади 9,4 тыс. кв. метров.

К тушению пожара привлекались 90 человек и 34 единицы техники, в том числе 46 человек и 14 единиц техники от МЧС России, добавили в ведомстве.