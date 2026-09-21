Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Лидерство "Единой России" и трудности "Справедливой России", планы по изменениям налогового законодательства и критическая ситуация в Алешках

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Единая Россия" лидирует на думских выборах с 57,83% голосов. Эта партия стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах. Второе место у КПРФ - 13,76%, третье у ЛДПР - 9,01%, четвертое у "Новых людей" - 7,96%. По ходу подсчета голосов в новый состав Думы не проходила "Справедливая Россия", однако после обработки 96,95% протоколов ЦИК объявил, что партия преодолела 5%.

- Минфин прорабатывает изменения налогового законодательства по учёту расходов на оборону и восстановление объектов. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов отметил, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей.

- Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни после обработки всех бюллетеней. Он набирает 99,85% голосов.

- Перенос столицы России из Москвы в другой регион был бы неэффективным решением, считает Сергей Собянин. Он констатировал, что, как показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов.

- Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского не наносить удары по НПЗ в России, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, основной темой разговора со стороны Трампа был "дизель, дизель и еще раз дизель".

- В Кремле назвали критической ситуацию в херсонских Алешках. Есть проблемы с доставкой туда продуктов питания и медикаментов из-за постоянных атак дронов, заявил Дмитрий Песков.

- Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Предполагается, что будут продлены ограничения против нескольких тысяч физических и юридических лиц из РФ.

- Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците противоопухолевого препарата капецитабина. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в стране фиксируется нехватка этого препарата для химиотерапии.