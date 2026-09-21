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Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым по 31 декабря 2026 года приостанавливается взимание экспортных пошлин на зерно.

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Документ, подписанный 19 сентября 2026 года, размещен на официальном портале правовой информации. Он предусматривает нулевую ставку на экспорт пшеницы и меслина, а также ячменя и кукурузы.

Кроме того, экспортные пошлины на подсолнечные масло и шрот до конца года фиксируются на уровне августа (7 748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота) и не могут быть выше этих показателей.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года.

Как заявлял ранее замминистра экономического развития Владимир Ильичев, эти меры позволят поддержать производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, производителей масла, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции.

"Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. Меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли", - говорится в сообщении Минсельхоза.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Механизм подсолнечного демпфера действует с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины на масло и шрот рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях. Их размер составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

Сначала этот механизм устанавливался на один год. В августе 2024 года действие плавающих пошлин было продлено сразу на два года - по 31 августа 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

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