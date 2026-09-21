Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым по 31 декабря 2026 года приостанавливается взимание экспортных пошлин на зерно.

Документ, подписанный 19 сентября 2026 года, размещен на официальном портале правовой информации. Он предусматривает нулевую ставку на экспорт пшеницы и меслина, а также ячменя и кукурузы.

Кроме того, экспортные пошлины на подсолнечные масло и шрот до конца года фиксируются на уровне августа (7 748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота) и не могут быть выше этих показателей.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года.

Как заявлял ранее замминистра экономического развития Владимир Ильичев, эти меры позволят поддержать производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, производителей масла, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции.

"Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. Меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли", - говорится в сообщении Минсельхоза.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Механизм подсолнечного демпфера действует с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины на масло и шрот рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях. Их размер составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

Сначала этот механизм устанавливался на один год. В августе 2024 года действие плавающих пошлин было продлено сразу на два года - по 31 августа 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.