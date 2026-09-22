Лавров выступит на открытии форума "Диалог о фейках 4.0"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник выступит на международном форуме "Диалог о фейках 4.0" в Москве.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ключевыми темами мероприятия станет "влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества - политику, экономику и бизнес, актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и тенденции его применения для генерации дипфейков и последние разработки для их выявления".

Выступление министра на форуме "будет экстраординарным", отмечала представитель внешнеполитического ведомства. По словам Захаровой, то, о чем скажет Лавров, будет "для многих шоком".