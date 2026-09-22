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Два землетрясения подряд произошли возле Командорских островов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали сразу два землетрясения магнитудой 4,0 и 3,5, произошедшие с разницей в несколько минут в Тихом океане возле Командорских островов, сообщает во вторник региональный филиал Единой Геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из землетрясений произошло в 09:17 по местному времени (00:17 по Москве). Его эпицентр находился в 39 км северо-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский округ Камчатского края). Очаг залегал на глубине 41 км под морским дном.

Спустя четыре минуты в том же районе случилось землетрясение магнитудой 3,5.

О силе подземных толчков в Никольском (единственном населенном пункте Алеутского округа) не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.

Командорские острова Тихий океан Камчатский край
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