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Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидировано

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, сообщает пресс-служба АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК).

"Возгорание ликвидировано, ведется устранение последствий. Заявленный срок ремонта и причины отключения выясняются", - говорится в сообщении.

Услуги электро- и теплоснабжения потребителям Нерюнгринского района поставляются без ограничений.

По факту пожара будет проведено расследование.

Как сообщалось, утро во вторник произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. Предварительная площадь пожара - 40 кв.м. Пострадал работник предприятия.

Нерюнгринская ГРЭС Якутия
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