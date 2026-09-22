Возгорание произошло на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, пострадал человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии произошло возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС, сообщили в региональном оперштабе во вторник.

"Произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС, сообщает Нерюнгринская районная администрация" , - говорится в сообщении.

В результате под ограничение электроэнергии попали потребители города Нерюнгри от подстанции "Городская". Для устранения происшествия работают аварийные и спасательные службы.

По уточненным данным ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), "в результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 г.р. (отравление угарным газом)".

В сообщении ведомства отмечается, что предварительная площадь горения составляет 40 кв. м.

К ликвидации последствий привлечены 50 человек и 16 единиц техники.