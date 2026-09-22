Единая территория опережающего развития Дальнего Востока и Арктики будет действовать по 2100 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - РМинвостокразвития представило на общественное обсуждение законопроект о создании Единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики (ЕТОР).

Законопроект, а также поправки к Налоговому кодексу и другим законодательным актам опубликованы на портале regulation.gov.ru.

Единая территория опережающего развития будет функционировать на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года.

Новый законопроект, направленный на усовершенствование действующих механизмов, повышение их конкурентоспособности, предусматривает:

- единые правила приобретения статуса резидента ЕТОР для реализации новых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики;

- гарантию неизменности условий ведения деятельности на срок действия соглашения;

- минимальный объем капитальных вложений по проекту - 100 млн рублей (базовый объем льгот);

- для проектов свыше 1 млрд руб. предусмотрена возможность выбора федерального инвестиционного налогового вычета с улучшенными параметрами вместо льготы по налогу на прибыль;

- пониженные страховые взносы в размере 15% в течение пяти лет, но не позднее 3 лет с момента создания ЕТОР, при условии постоянного проживания работника резидента ЕТОР на территории соответствующего региона Дальнего Востока или Арктики и при условии, что заработная плата работника выше среднемесячной заработной платы в данном регионе по соответствующему виду деятельности;

- применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны;

- возможность установления экспериментальных правовых режимов в сферах беспилотных систем, искусственного интеллекта, цифровых платформ и других перспективных направлений.

- возможность компенсации таможенных расходов на научно-технологическое оборудование;

- упрощенный порядок предоставления статуса резидента для проектов технологического суверенитета.

Статус резидента будет присваиваться по решению Наблюдательного совета ЕТОР, в состав которого войдут представители различных уровней и ветвей власти, что обеспечит баланс интересов бизнеса и государства. Состав Набсовета определит правительство РФ.

Действующие резиденты ТОР, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны сохранят условия работы на весь срок заключенных соглашений. При этом сохраняются специальные механизмы государственной поддержки, действующие для инвесторов в проекты на Курильских островах, а также для участников Международных территорий опережающего развития (МТОР).

"Создание Единой территории опережающего развития - следующий шаг в экономическом развитии Дальнего Востока и Арктики, основанный на накопленном более чем десятилетнем опыте применения механизмов государственной поддержки на территории стратегических макрорегионов. Единый ТОР позволит еще более точно скалибровать льготы и потребности бюджетного развития, ускорить диверсификацию экономики, повысить добавленную стоимость, создаваемую на дальневосточных и арктических территориях. Вводятся дополнительные стимулы для инвесторов, при этом условия, предусмотренные действующими соглашениями с резидентами ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны России, сохраняются", - прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.