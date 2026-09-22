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Гражданин Чехии арестован на 13 суток со штрафом за пикет на Красной площади

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил гражданину Чешской республики Михаилу Пламенеку 13 суток административного ареста и два штрафа общей суммой 60 тыс. рублей за совершение административных правонарушений, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд установил, что Пламенек днем 20 сентября вышел к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади, держа плакат с надписью на английском языке, направленный на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Так как одиночный пикет иностранец проводил на территории, прилегающей к резиденции президента России, в месте, где проведение публичных мероприятий запрещено, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На их законные требования проследовать в отдел полиции ответил отказом и оказал сопротивление", - сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация действий ВС РФ), по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка пикетирования), а также по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение законному требованию сотрудника полиции).

РФ Чехия
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