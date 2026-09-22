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"АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut

"АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut
Фото: Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 25 сентября планирует запустить на заводе в Тольятти серийное производство нового кроссовера Lada Azimut, сообщил глава компании Максим Соколов.

"25 сентября после полудня будет дан старт, торжественный запуск на конвейере производства модели Lada Azimut. Хотя мы уже произвели несколько сотен тестовых и товарных экземпляров, все их испытали и некоторые уже ездят в Москве, и даже высокие должностные лица уже попробовали, посидели за рулем, но, тем не менее, официальный старт будет дан 25 сентября", - сказал Соколов журналистам на всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России".

По его словам, в этом году планируется выпустить несколько тысяч таких машин "в зависимости от разгона продаж, которые идут с гандикапом два, иногда три месяца после старта производства".

"А на следующий год у нас планы, исходя из того, что мы каких-то супер позитивных, оптимистичных перспектив не видим в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж новых легковых автомобилей и LCV, но тем не менее ориентир - порядка 20 тыс. автомобилей в качестве первого стартового года. С учетом того, что еще и продажи в первом квартале еще будут "раскручиваться" по всей дилерской сети", - отметил Соколов.

Lada Azimut - вторая, глубоко модернизированная версия платформы Vesta. "АвтоВАЗ" официально презентовал этот автомобиль на ПМЭФ-2025. Стартовая линейка силовых агрегатов кроссовера представлена модернизированными атмосферными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии - шестиступенчатая "механика" и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в мае докладывал, что Lada Azimut будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. "Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону", - отмечал он. Соколов позже уточнял, что 70 тыс. автомобилей в год - потенциальным максимум, на который "АвтоВАЗ" ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти, где и будет серийно выпускаться Lada Azimut. Сейчас на ней также производятся Lada Vesta и Lada Aura.

АвтоВАЗ Максим Соколов Lada Lada Azimut Ростех
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