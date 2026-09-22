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Слуцкий сообщил, что ему не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в пятый раз получил отказ в выдаче визы США для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН.

"Госдепартамент США установил антирекорд - пятый раз подряд не выдал мне визу как члену делегации России на Генассамблее ООН. Снова без объяснения причин", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он считает, что "это очередное грубое нарушение со стороны Соединенных Штатов своих международных обязательств как страны пребывания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций".

"Вашингтон продолжает использовать визовые ограничения для вмешательства в работу Генассамблеи ООН и, по сути, политической дискриминации", - отметил глава комитета.

По его словам, "Россия неоднократно обращала внимание Секретариата ООН на недопустимость "визовых войн" и ограничений для членов национальных делегаций" и выразил уверенность, что "и в этот раз не обойдется без жесткого демарша с нашей стороны".

Госдепартамент США Леонид Слуцкий ЛДПР ООН США
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