Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Пожар в Стерлитамаке, продление санкций против России и FanID на матчах Кубка

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел в торгово-сервисном комплексе в Стерлитамаке. Погибли четыре человека, семеро пострадали. Через несколько часов пожар был потушен. После ЧП глава Башкирии поручил проверить все торговые центры региона.

- ФАС подготовила проект приказа об учете в необходимой валовой выручке электросетевых компаний расходов на безопасность, в т.ч. понесенных в 2022-2025 гг. В ведомстве подчеркнули, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения.

- Один человек погиб, еще четыре пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область.

- Совет ЕС продлил на три года антироссийские санкции против более чем 3 тыс. человек и юридических лиц. При этом, отмечают СМИ, из санкционных списков исключили бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

- Сейм Литвы одобрил поправку к Конституции, разрешающую размещение ядерного оружия.

- Реджеп Тайип Эрдоган выступил за реформирование Совбеза ООН и отмену права вето. Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал реформировать СБ ООН. В Кремле подчеркнули, что институт постоянных членов Совбеза ООН и их право вето - важный элемент для всей структуры Организации.

- Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове. Документ предполагает масштабное размещение военных сил США в Гренландии. Соглашение исключает военное присутствие в Гренландии ненатовских стран.

- Карту болельщика введут на матчах Кубка России по футболу с 1 октября. Ранее Fan ID был обязателен только для прохода на матчи РПЛ, решающую встречу за Кубок России и игру за Суперкубок России.