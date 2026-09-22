Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Допустимую долю иностранных работников предлагается снизить в будущем году в десяти регионах РФ, а ещё в восьми субъектах ограничения на работу для мигрантов в отдельных отраслях планируется ввести впервые, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

Разработанный Минтрудом проект постановления правительства РФ "Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности" размещен во вторник на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 6 октября.

Пресс-служба уточняет, что документом предлагается сохранить установленные на 2026 год региональные особенности в 31 субъекте России.

Кроме того, допустимую долю иностранной рабочей силы в отдельных видах деятельности планируется снизить в десяти регионах, среди которых республики Мордовия, Татарстан и Чувашия, Краснодарский край, Вологодская, Калужская, Новосибирская, Оренбургская, Свердловская и Тульская области.

"В восьми субъектах региональные особенности в отдельных отраслях экономики устанавливаются впервые. Например, в Республике Татарстан предлагается снизить до нуля долю иностранных работников в финансовой и страховой деятельности, ветеринарии, охранных услугах, такси, перевозке опасных грузов, а также ремонте компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения", - пояснили в Минтруде.

"В Калужской области нулевую долю предлагается установить для курьерской деятельности, отдельных видов аренды и лизинга транспорта и оборудования. А в Республике Мордовия - установить нулевой процент мигрантов в сфере городского и пригородного пассажирского транспорта, такси и автомобильных грузовых перевозок", - добавили в министерстве.

Пресс-служба отмечает, что "на федеральном уровне предусмотрено сохранение запрета на использование труда мигрантов в розничной торговле в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток. Наряду с этим сохраняются нулевые доли в сфере торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах".

"Кроме того, проектом предлагается сохранить ограничения, введенные для строительной отрасли, в сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки. Также ограничения на труд иностранцев сохранятся в сферах обслуживания населения, в том числе в организациях общепита", - сказали в Минтруде.

Предложения, по информации министерства, сформированы с учетом потребности экономики в работниках, качества рабочей силы, миграционной ситуации и других критериев и предварительно рассмотрены на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений. Проект постановления подготовлен в соответствии с положениями федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" с учетом предложений регионов, проработанных с социальными партнерами субъектов, а также отраслевых ведомств.

Минтруд напоминает, что допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и абсолютного приоритета граждан РФ на российском рынке труда. Предельно допустимая доля действует по отрасли в целом, при этом она регулирует объем найма иностранной рабочей силы на каждом предприятии в отдельности.

"То есть, ни одна компания отрасли не может нанять больше иностранных работников, чем установлено постановлением о предельно допустимых долях. Если в части компаний отрасли иностранные работники отсутствуют вовсе, другие компании все равно не могут задействовать больше установленной доли иностранных работников внутри своей организации", - отметили в пресс-службе.