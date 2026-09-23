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"Единороссы" по итогам выборов укрепили большинство в томской облдуме

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" по итогам прошедших выборов получает 28 мандатов из 42 в законодательной думе Томской области, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Так, согласно итогам голосования по единому округу, "единороссы" получают девять мест в региональном парламенте, по одномандатным округам - 19.

КПРФ в сумме получит шесть мандатов, "Справедливая Россия" и "Новые люди" - по три мандата, ЛДПР - два места в парламенте Томской области.

Таким образом, "Единая Россия" получит на один мандат больше по сравнению с предыдущим созывом, КПРФ теряет одно место, "Новые люди" получают на мандат больше, ЛДПР лишается одного депутатского кресла, а "Справедливая Россия" повторяет свой результат предыдущих выборов.

Явка на выборах в региональный парламент составила 43,67%.

Единая Россия КПРФ ЛДПР Новые люди Томская область
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