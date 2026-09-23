Отряд кораблей ТОФ провел учение в Южно-Китайском море

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел комплексное учение по противороботовой обороне в Южно-Китайском море с применением палубных вертолетов Ка-27, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"На переходе морем экипажи кораблей совместно отработали задачи ведения морского боя с дронами условного противника. В ходе разыгранного морского боя расчеты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов отразили атаки роботизированных средств - безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в сообщении.

На втором этапе учения экипажи вертолетов Ка-27, базирующихся на корвете, провели разведывательные полеты в море. Они применили оборудование для поиска подводных целей. На отработке совместного маневрирования корабельные расчеты фрегата "Маршал Шапошников" условно применили в отношении "противника" противолодочное оружие.

На каждом этапе учения экипажи отрабатывали различные ситуации по борьбе за живучесть кораблей.