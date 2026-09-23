Нерюнгринская ГРЭС в Якутии не работает после пожара

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Работа Нерюнгринской ГРЭС в Якутии приостановлена после пожара на трансформаторной подстанции, сообщает пресс-служба администрации Нерюнгринского района.

"Ситуация на ГРЭС продолжает оставаться сложной. В настоящее время станция не работает. Для органов власти первоочередная задача - наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады выполняют аварийно-восстановительные работы, специалисты ищут оптимальные технические решения. Вечером планируется запустить водогрейную котельную.

Для устранения последствий возгорания на ГРЭС приехала рабочая группа ДГК.

"Параллельно Нерюнгринская ГРЭС ускоряет плановый капитальный ремонт одного из энергоблоков, чтобы запустить его в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Недостатка в материалах и людях нет", - уточняется в сообщении.

Власти района подчеркнули, что уделяют особое внимание теплоснабжению жилых домов и социальных учреждений. "Выполняется мониторинг температурного режима в самых отдаленных квартирах города, в детских садах и школах", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, утром во вторник загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. Пострадал работник предприятия.

В Нерюнгринском районе введен режим повышенной готовности.

Нерюнгринская ГРЭС (входит в АО "Дальневосточная генерирующая компания") расположена в Южной Якутии, является одной из крупнейших тепловых электростанций Дальнего Востока. На данный момент ее мощность составляет 570 МВт. Основное топливо - каменный уголь Нерюнгринского месторождения. Станция состоит из трех энергоблоков, смонтированных в 1980-х годах.