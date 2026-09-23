Мужчина погиб в результате нападения медведя в Красноярском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярском крае устанавливают обстоятельства гибели 39-летнего мужчины в результате нападения медведя, сообщает региональное ГСУ СК России.

По предварительным данным, мужчина работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово Енисейского муниципального округа. В ночь на среду на него напал медведь, мужчина погиб.

Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ведомство предупредило граждан о том, что в настоящее время находиться в лесу крайне опасно из-за высокой активности медведей. "Настоятельно рекомендуется отложить поездки на природу, сбор грибов, ягод и лесные прогулки", - говорится в сообщении.