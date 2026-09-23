Поиск

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Красноярском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярском крае устанавливают обстоятельства гибели 39-летнего мужчины в результате нападения медведя, сообщает региональное ГСУ СК России.

По предварительным данным, мужчина работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово Енисейского муниципального округа. В ночь на среду на него напал медведь, мужчина погиб.

Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ведомство предупредило граждан о том, что в настоящее время находиться в лесу крайне опасно из-за высокой активности медведей. "Настоятельно рекомендуется отложить поездки на природу, сбор грибов, ягод и лесные прогулки", - говорится в сообщении.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Красноярском крае

Движение по Крымскому мосту перекрыто

 Движение по Крымскому мосту перекрыто

Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

 Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России

"АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut

 "АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен

 Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11893 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3760 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов