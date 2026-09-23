Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на территории Нерюнгринской ГРЭС, написал глава района Максим Терещенко в своем канале в Max.

"Со вторника в районе введен режим повышенная готовность. На утро 23 сентября по Серебряному Бору самая сложная ситуация. За ночь температура носителя снизилась на 1 градус. Ведется восстановление для запуска котлов на мазуте. В Нерюнгри ведется запуск водогрейной котельной, греют мазут для розжига", - написал он.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ситуация на Нерюнгринской ГРЭС остается сложной.

"Поручил рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия всех решений. В районе задействованы все необходимые силы и средства. Важно как можно быстрее восстановить устойчивую работу станции, в том числе по временной схеме", - написал он в своем канале в Max.

На место выехал министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков.

Как сообщалось, утром во вторник загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. Пострадал работник предприятия.

По информации администрации Нерюнгринского района, пожар был оперативно ликвидирован. Восстановлена связь и интернет, но возможны перебои.