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Над Воронежской областью за ночь сбито 16 БПЛА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в регионе в ночь на среду 16 беспилотников.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем канале в Мах.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждена кровля частного дома, проинформировал глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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