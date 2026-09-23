Над Воронежской областью за ночь сбито 16 БПЛА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в регионе в ночь на среду 16 беспилотников.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем канале в Мах.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждена кровля частного дома, проинформировал глава региона.