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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост, отыгрывая ожидания возможного снижения геополитических рисков.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2307,65 пункта (+0,33%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,1%.

Подорожали акции "Корпоративного центра ИКС 5" (+2,1%), "Газпрома" (+1,4%), "Русала" (+1,4%), МКПАО "Яндекс" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), МКПАО "ВК" (+0,7%), "Полюса" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о намерении Киева добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса, отметил, что на эту тему шло много переговоров, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. "Я думаю, Украина хочет заключить сделку (...), мы много говорили о ней, в том числе с Путиным", - сказал Трамп перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Думаю, что-то произойдет", - добавил он.

Кроме того, президент США заявил, что не исключает возможности новой встречи с Путиным. "У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, будет еще одна", - сказал Трамп журналистам перед началом встречи с Зеленским.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предостерег Соединенные Штаты от любых новых нападений после того, как Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН пригрозил уничтожить Иран, передает телеканал Press TV. "Трамп забывает, что уже угрожал ранее, но не смог осуществить свои угрозы, а теперь снова выступает с новыми", - приводит Press TV слова представителя КСИР Хоссейна Мохебби. Он подчеркнул, что Вашингтон не добьется "ничего, кроме провала", в случае подобных действий.

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана также предупредил, что Тегеран нанесет "еще более суровые, сокрушительные и неожиданные удары", и отметил, что повторение США "безосновательных обвинений и угроз" не следует расценивать как признак силы, сообщает телеканал. Кроме того, спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран не сдастся и не прекратит свою деятельность под давлением со стороны США, передает иранское государственное агентство Tasnim.

Трамп, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что ему предстоит сделать выбор - заключить соглашение с Ираном или уничтожить страну. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года. "Я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов", - сказал президент.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, S&P 500 практически не изменился, тогда как Nasdaq вырос, обновив рекордный максимум. Трейдеры оценивали выступление Трампа, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский лидер сообщил, что его представители встретились с делегацией Ирана "на полях" ГА ООН во вторник, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время". Эти слова способствовали снижению цен на нефть, которые начали опускаться ранее в ходе сессии на сообщении японского агентства Kyodo News о том, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если Вашингтон предпримет первые шаги для ослабления военного давления.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин, выступивший во вторник на мероприятии в Балтиморе, заявил, что для ослабления инфляционных шоков может потребоваться время, и предупредил о риске закрепления высокого ценового давления. Он подчеркнул, что шоки со стороны предложения уже не являются единичными или временными и создают устойчивое инфляционное давление в экономике. "Со временем они могут пройти, но я полагаю, что это действительно потребует времени", - сказал Баркин.

Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила рост вероятности проявления сценариев, при которых инфляция в США держится "заметно выше 2%". Повышение ставки Федрезервом на сентябрьском заседании поможет вернуть инфляцию к целевому уровню, написала она в LinkedIn.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,08%), что говорит о вероятном сохранении нейтральных настроений на фондовых биржах США 23 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду также наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,5-0,8%, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи подрастают на 0,2-0,4%. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (Осеннее равноденствие).

В свою очередь мировые цены на нефть 23 сентября утром продолжают опускаться после умеренного снижения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,95%, до $98,31 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,39%, до $89,26 за баррель.

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