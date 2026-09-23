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"Единороссы" в думе ХМАО получают большинство мест по единому избирательному округу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" по итогам выборов депутатов в думу Ханты-Мансийского автономного округа по единому избирательному округу получает большинство мандатов, сообщает избирком региона.

Накануне вечером состоялось заседание избирательной комиссии Югры по подведению итогов голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва и выборов депутатов думы ХМАО восьмого созыва.

Выборы признаны состоявшимися, а результаты - действительными, говорится в сообщении.

"К распределению депутатских мандатов на выборах депутатов думы Югры по единому избирательному округу допущены списки 5 избирательных объединений: "Единая Россия" - 13 депутатских мандатов; ЛДПР - 3 депутатских мандата; КПРФ - 2 депутатских мандата; "Новые люди" - 1 депутатский мандат; "Справедливая Россия" - 1 депутатский мандат", - информирует комиссия.

Ранее сообщалось, что по результатам обработки бюллетеней на выборах депутатов в думу ХМАО по единому округу голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия" - 54,18%, ЛДПР - 15,32%, КПРФ - 11,31%, партия "Новые люди" - 6,40%, "Справедливая Россия" - 5,17%, "Партия пенсионеров" - 3,37%, "Коммунисты России" - 1,93%

На выборах депутатов в думу ХМАО в 2021 году по единому избирательному округу "Единая Россия" получила поддержку 40,23% избирателей, КПРФ - 17,22%, ЛДПР - 14,64%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,71%, Партия пенсионеров - 7,45%, "Коммунисты России - 3,97%, Российская партия свободы и справедливости - 2,69%, "Родина" - 1,44%. Окончательная явка на выборах 2021 года в Югре составила 46,61%.

Единая Россия КПРФ ЛДПР Новые люди ХМАО
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