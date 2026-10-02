В Башкирии на бывшего полицейского завели дело о разглашении гостайны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник полиции в Башкирии стал фигурантом уголовного дела о разглашении государственной тайны, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

"В 2024 году старший оперуполномоченный МВД Башкирии неоднократно сообщал двум жителям Уфы сведения о проводимых органом внутренних дел в отношении них оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятиях. Согласно заключению экспертов разглашенные сведения являются достоверными, составляют государственную тайну и имеют степень секретности "секретно", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, посторонним лицам были раскрыты организация, методы и тактика проведения данных мероприятий. Согласно заключению экспертов, разглашенные сведения составляют государственную тайну и имеют степень секретности "секретно".

В его отношении ФСБ возбудила уголовное дело о разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК). Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности. Фигурант дела уволен из органов внутренних дел.