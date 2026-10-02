РФ ждёт реакции Еревана на предложение по восстановлению участков армянских ж/д

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия ждёт от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков армянских железных дорог от Ерасаха до границы Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией, находящихся в концессии РЖД, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Сегодня обсуждался, в том числе, и вопрос, связанный со строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. И мы обратили внимание на то, что мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасаха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией", - сказал Оверчук журналистам.

Он уточнил, что "эти решения у нас приняты на уровне президента страны еще в январе, и мы ждем здесь, как армянская сторона на это прореагирует".

"Но я думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые двинут этот вопрос дальше", - добавил Оверчук.

В декабре 2025 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой скорейшего восстановления участков железной дороги в республике, ведущим к границам Азербайджана и Турции. "Я попросил российских коллег в срочном порядке заняться полноценным восстановлением участка железной дороги от Ерасаха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ) и от участка Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции", - говорил он журналистам.

Позже в декабре Пашинян заявил, что Армения готова вернуть из концессии РФ ж/д участки до границ Азербайджана и Турции, если будут сложности с их восстановлением. В июле 2026 г. Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу российской концессии на армянские железные дороги.

"Это наша собственность. Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Мы хотим решить вопрос по-дружески. В любом случае, он будет решен. Возникнут разногласия - потом обсудим в арбитраже", - заявил он.

В свою очередь глава РЖД Олег Белозеров, комментируя тогда это заявление, отметил, что РЖД намерены в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения. По его словам, инвестиции из средств РЖД и доходов ЮКЖД с 2008 г. по 2025 г. составили около $396,3 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.