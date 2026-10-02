Поиск

В учении "Центр 2026" участвуют войска ЦВО, ВКС, ВДВ, части центрального подчинения и Каспийская флотилия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Войска Центрального военного округа, части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения и Каспийская флотилия задействованы в стратегическом учении "Центр 2026", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Маневры проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ, сказал Белоусов президенту РФ Владимиру Путину в докладе о заключительном этапе учения "Центр 2026" на полигоне Чебаркульский.

"К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии", - сказал Белоусов.

"В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство - наблюдателями", - сказал Белоусов.

"Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем", - сказал министр.

"Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения", - заявил Белоусов.

Минобороны РФ Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учении поразили корабли условного противника

Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

 Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

Жанна Немцова признана иноагентом

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Глава госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержан по делу о коррупции

Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

В Башкирии на бывшего полицейского завели дело о разглашении гостайны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов