В учении "Центр 2026" участвуют войска ЦВО, ВКС, ВДВ, части центрального подчинения и Каспийская флотилия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Войска Центрального военного округа, части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения и Каспийская флотилия задействованы в стратегическом учении "Центр 2026", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Маневры проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ, сказал Белоусов президенту РФ Владимиру Путину в докладе о заключительном этапе учения "Центр 2026" на полигоне Чебаркульский.

"К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии", - сказал Белоусов.

"В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство - наблюдателями", - сказал Белоусов.

"Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем", - сказал министр.

"Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения", - заявил Белоусов.