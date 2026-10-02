Поиск

На учении "Центр-2026" отрабатывают отражение агрессии на Центрально-Азиатском направлении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ с 28 сентября по 3 октября проводят стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026", в ходе которого отрабатываются отражение агрессии на Центрально-Азиатском направлении, обеспечение военной безопасности в Каспийской морской зоне, говорится в материалах, предоставленных администрацией президента РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации с 28 сентября по 3 октября 2026 г. проводится стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026" по теме "Применение группировок войск (сил) в ходе отражения агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечения военной безопасности в Каспийской морской зоне", - сказано в материалах.

"Главной целью учения является совершенствование практических навыков руководящего состава и штабов объединений в управлении группировками войск (сил)", - говорится в справке.

Отмечается, что учение проводится в два этапа.

Центр-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учении поразили корабли условного противника

Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

 Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

Жанна Немцова признана иноагентом

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Глава госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержан по делу о коррупции

Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

В Башкирии на бывшего полицейского завели дело о разглашении гостайны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов