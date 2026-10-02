На учении "Центр-2026" отрабатывают отражение агрессии на Центрально-Азиатском направлении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ с 28 сентября по 3 октября проводят стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026", в ходе которого отрабатываются отражение агрессии на Центрально-Азиатском направлении, обеспечение военной безопасности в Каспийской морской зоне, говорится в материалах, предоставленных администрацией президента РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации с 28 сентября по 3 октября 2026 г. проводится стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026" по теме "Применение группировок войск (сил) в ходе отражения агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечения военной безопасности в Каспийской морской зоне", - сказано в материалах.

"Главной целью учения является совершенствование практических навыков руководящего состава и штабов объединений в управлении группировками войск (сил)", - говорится в справке.

Отмечается, что учение проводится в два этапа.