Экипажи МиГ-31 отработали нанесение массированного удара на учениях "Центр-2026"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Экипажи истребителей МиГ-31 с авиакомплексом "Кинжал" отработали нанесение условного массированного удара в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2026", сообщили в Минобороны России в пятницу.

"При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного массированного авиационного удара по критически важным объектам условного противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе полета экипажи самолетов также отработали дозаправку топливом в воздухе.

"Продолжительность полета составила около 4 часов. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта", - заявили военные.

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.