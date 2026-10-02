Поиск

Евкуров доложил Путину о ходе учения "Центр-2026"

После практических действий 800 российских военнослужащих и порядка 300 единиц техники убывают в зону СВО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту России Владимиру Путину о ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2026".

"Группировка войск на центрально-азиатском стратегическом направлении отражает военную агрессию с 14 сентября. Коалиционная группировка войск сил отражает главный удар на южно-уральском направлении, восстановила положение, ведёт уже со 2 октября наступательные действия по освобождению захваченной территории и созданию зоны безопасности на сопредельной территории", - сказал Евкуров о замысле учения в докладе президенту.

"На заволжском операционном направлении наши войска не допустили прорыва государственной границы и ведут оборонительные действия по госгранице. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ вышли в зону ответственности, ведут боевые действия по уничтожению сил специальных операций и бандформирований в приграничных районах", - доложил Евкуров президенту.

"Каспийская флотилия наносит поражение группировкам противника, поддерживает сухопутную группировку войск. И с утра 2 октября проводит противодесантную операцию с использованием безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Евкуров.

"Группировка Воздушно-космических сил отражает удары авиации, ракет противника, налеты беспилотных летательных аппаратов. Четырьмя самолетами дальней авиации нанесла поражение по критически важным объектам противника", - сказал замминистра обороны.

По его словам, практические действия войск проходят на десяти полигонах.

"На полигоне Чебаркульский задействованы воинские контингенты Российской Федерации и семи иностранных государств. В том числе, на правом фланге коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ - подразделения Республики Таджикистан и вооруженных сил Монголии. В центре боевого порядка - Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделением вооруженных сил Республики Беларусь. На левом фланге - Национальная освободительная армия Китая, вооруженные силы Пакистана и Кыргызстана", - сообщил Евкуров.

Он сообщил, что особенностями непосредственных действий на полигоне Чебаркульский является: широкое применение беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземных роботизированных комплексов; проделывание, в том числе, проходов в подземных коммуникациях для проникновения в глубину обороны противника; широкое использование мобильных огневых групп и модулей по борьбе с беспилотными летательными аппаратами; использование безэкипажных танков для стрельбы.

"К учению привлекли здесь, на этом направлении, более 780 слушателей военных академий, которые получили здесь богатый опыт в ходе подготовки, развертывания и управления подразделениями", - отметил Евкуров.

"Также участвуют более 2 000 военнослужащих Российской Федерации, которые имеют опыт специальной военной операции. Задействовано более 600 единиц техники, которая тоже себя проявила в войсках в зоне специальной военной операции", - сообщил замминистра обороны.

"После практических действий 800 военнослужащих, которые имеют боевой опыт, и порядка 300 единиц техники убывают в свои группировки войск в зону специальной военной операции", - доложил Евкуров президенту.

Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учении поразили корабли условного противника

Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

 Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

Жанна Немцова признана иноагентом

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Глава госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержан по делу о коррупции

Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

В Башкирии на бывшего полицейского завели дело о разглашении гостайны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов