Евкуров доложил Путину о ходе учения "Центр-2026"

После практических действий 800 российских военнослужащих и порядка 300 единиц техники убывают в зону СВО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту России Владимиру Путину о ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2026".

"Группировка войск на центрально-азиатском стратегическом направлении отражает военную агрессию с 14 сентября. Коалиционная группировка войск сил отражает главный удар на южно-уральском направлении, восстановила положение, ведёт уже со 2 октября наступательные действия по освобождению захваченной территории и созданию зоны безопасности на сопредельной территории", - сказал Евкуров о замысле учения в докладе президенту.

"На заволжском операционном направлении наши войска не допустили прорыва государственной границы и ведут оборонительные действия по госгранице. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ вышли в зону ответственности, ведут боевые действия по уничтожению сил специальных операций и бандформирований в приграничных районах", - доложил Евкуров президенту.

"Каспийская флотилия наносит поражение группировкам противника, поддерживает сухопутную группировку войск. И с утра 2 октября проводит противодесантную операцию с использованием безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Евкуров.

"Группировка Воздушно-космических сил отражает удары авиации, ракет противника, налеты беспилотных летательных аппаратов. Четырьмя самолетами дальней авиации нанесла поражение по критически важным объектам противника", - сказал замминистра обороны.

По его словам, практические действия войск проходят на десяти полигонах.

"На полигоне Чебаркульский задействованы воинские контингенты Российской Федерации и семи иностранных государств. В том числе, на правом фланге коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ - подразделения Республики Таджикистан и вооруженных сил Монголии. В центре боевого порядка - Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделением вооруженных сил Республики Беларусь. На левом фланге - Национальная освободительная армия Китая, вооруженные силы Пакистана и Кыргызстана", - сообщил Евкуров.

Он сообщил, что особенностями непосредственных действий на полигоне Чебаркульский является: широкое применение беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземных роботизированных комплексов; проделывание, в том числе, проходов в подземных коммуникациях для проникновения в глубину обороны противника; широкое использование мобильных огневых групп и модулей по борьбе с беспилотными летательными аппаратами; использование безэкипажных танков для стрельбы.

"К учению привлекли здесь, на этом направлении, более 780 слушателей военных академий, которые получили здесь богатый опыт в ходе подготовки, развертывания и управления подразделениями", - отметил Евкуров.

"Также участвуют более 2 000 военнослужащих Российской Федерации, которые имеют опыт специальной военной операции. Задействовано более 600 единиц техники, которая тоже себя проявила в войсках в зоне специальной военной операции", - сообщил замминистра обороны.

"После практических действий 800 военнослужащих, которые имеют боевой опыт, и порядка 300 единиц техники убывают в свои группировки войск в зону специальной военной операции", - доложил Евкуров президенту.