Истребители Су-35С ВКС России на учениях "Центр-2026" перехватили высокоманевренные воздушные цели

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Экипажи истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России обеспечили авиационное прикрытие ударных групп и перехватили воздушные цели условного противника в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", сообщает министерство обороны РФ.

"По команде дежурных сил по ПВО в воздух с оперативного аэродрома была поднята пара истребителей Су-35С, которые выполнили электронные пуски ракет по самолётам условного противника", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

По словам одного из лётчиков, он "обеспечил авиационное прикрытие ударных групп и перехватил более 10 воздушных целей условного противника".

"Экипажи самолётов, обозначающие условные цели, выполняли полёт на малых и предельно малых высотах, маневрируя и меняя траекторию полёта", - отметил офицер.

Минобороны опубликовало видеокадры работы экипажей Су-35С на учениях "Центр-2026".