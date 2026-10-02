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Экипажи Су-34 ВКС отработали бомбометание на учениях "Центр-2026"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Самолеты Су-34 Воздушно-космических сил России выполнили бомбометание на одном из полигонов в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2026", сообщает министерство обороны РФ.

"Летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар и звеньев", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолетов Су-57.

Минобороны РФ сообщило, что "боевое применение осуществлялось с высот около 1000 метров".

Минобороны РФ Су-34
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