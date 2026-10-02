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Разведывательная авиации ВКС обеспечила уничтожение объектов условного противника на учениях "Центр-2026"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Самолеты разведывательной авиации Су-24МР Воздушно-космических сил РФ выполнили специальные полеты на разведку объектов условного противника в заданном районе в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2026", сообщили в военном ведомстве в пятницу.

"После обнаруженных целей, обозначающих выдвигающиеся резервные силы условного противника в виде автомобильной и бронированной техники, было осуществлено авиационное прикрытие самолетами Су-57, и далее по ним был нанесен авиационный удар экипажами самолетов Су-34", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Вылеты самолетов осуществлялись с разных аэродромов, координаты обнаруженных целей передавались непосредственно в воздухе", - сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, также экипажи Су-24МР выполняли контроль бомбометания и обеспечили доразведку района после нанесения авиационного удара.

"Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта", - отметили в министерстве обороны.

Минобороны РФ
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