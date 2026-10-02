Опубликована инициатива о конкурсном отборе проектов ГЭС и ГАЭС по механизму возврата инвестиций

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства об определении порядка привлечения и возврата инвестиций в строительство новых ГЭС и ГАЭС в рамках механизма ДПМ (договор о предоставлении мощности, предусматривает возврат инвестиций через платежи оптового энергорынка). Проект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Договоры на поставку мощности будут заключаться с инвесторами по итогам конкурсного отбора проектов строительства ГЭС и ГАЭС. Конкурсные отборы планируется проводить в отношении каждой конкретной площадки размещения ГЭС из числа учтенных в актуальной Генсхеме размещения объектов электроэнергетики, говорится в пояснительной записке к проекту.

Критерием отбора станет минимальная одноставочная цена на электрическую энергию и мощность. Заявленные инвестором технические и экономические параметры проекта будут закреплены решением правительства РФ, отмечается в документе.

Документ касается проектов ГЭС и ГАЭС, ввод которых в эксплуатацию планируется с 2030 г., написано в проекте постановления.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей, однако проекты ГЭС выбирались только на отборах возобновляемой энергетики мощностью не более 25 МВт.

"РусГидро" надеется, что решение по финансированию строительства ГЭС через механизм ДПМ будет принято до конца 2026 г., говорил журналистам замгендиректора компании Роман Бердников в кулуарах ВЭФ-2026.

На этом форуме "РусГидро" сообщила, что продолжает работу над проектной документацией по Нижне-Зейской ГЭС. Но завершение проектирования и передача материалов в Главгосэкспертизу напрямую зависят от принятия правительством решения по выделению мероприятий по строительству гидротехнических сооружений и созданию водохранилищ в отдельные этапы строительства.

Фактический старт строительства возможен после определения механизма гарантированного возврата инвестиций и внесения изменений в нормативные акты, регулирующие подготовку ложа водохранилища, говорилось в сообщении.

В мае 2025 г. Бердников говорил, что "РусГидро"начала проектировать Нижне-Зейскую ГЭС, напомнив, что компания также реализует шесть проектов тепловой генерации на Дальнем Востоке, возврат инвестиций по которым начнется с 2028 г.

"Поэтому, наверное, когда будет происходить возврат (инвестиций - ИФ), одну (ГЭС - ИФ) собственными силами можно потянуть, но это максимум, который можно потянуть", - говорил тогда Бердников.

Строительство Нижне-Зейской ГЭС мощностью 428 МВт предполагается в Амурской области, ориентировочный срок ввода - 2032 г., говорилось в презентации "РусГидро" к совещанию в Совете Федерации.

Возможность строительства новых крупных ГЭС также рассматривала En+ Group. В частности, в рамках ВЭФ-2024 компания подписала соглашение с правительством Бурятии о строительстве двух станций на реке Витим в Бурятии - Мокской ГЭС мощностью 1200 МВт и ее контррегулятора Ивановской ГЭС на 210 МВт.