Открытое горение ликвидировано в производственном ангаре в Хабаровске

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с производством отсевоблоков в Хабаровске, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали о возгорании ангара с производством отсевоблоков на площади 1 тыс кв. м в Хабаровске. К тушению привлечены восемь единиц техники и 23 человека. По информации МЧС, никто не пострадал.