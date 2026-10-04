Около 100 БПЛА ликвидировано в Ростовской области минувшей ночью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Порядка 100 БПЛА уничтожено в 12 районах Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около ста БПЛА в 12 районах: Белокалитвинском, Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Неклиновском, Обливском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском, а также в Ростове и Каменске", - написал Слюсарь в мессенджере Мах.

В Тарасовском районе в результате беспилотной атаки повреждено остекление теплиц на агропредприятии. Кроме того, поблизости загорелась сухая трава, возгорание было потушено на площади 400 кв м. Еще одно возгорание сухой травы на площади 35 кв. м произошло в слободе Чистяково Советского сельского района, оно также было ликвидировано, проинформировал губернатор.