Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 559 дронов ВСУ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.