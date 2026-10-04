Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация в воскресенье.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В ведомстве также предупредили о возможных ограничениях в расписании рейсов.