Банк России может повысить ставку при отсутствии сигналов о замедлении инфляции

Базовым сценарием советник главы ЦБ назвал снижение ставки

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки в случае улучшения инфляционной картины, а если этого не произойдет, то возможен сценарий ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), заявил предпринимателям в Екатеринбурге советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Что будет условием для возобновление цикла снижения ставки? В первую очередь, оценка инфляционной картины. Мы в последних раундах (обсуждения ставки - ИФ) констатировали ускорение роста устойчивой части потребительской корзины. Для того, чтобы мы возобновили снижение ставки, мы должны увидеть, что по крайней мере, этот процесс вновь развернулся вниз, что устойчивая инфляция вновь смещается хотя бы в диапазон 4-5%", - сообщил он.

ЦБ в сентябре повысил оценку устойчивого роста цен до 5-6% в пересчете на год с 4-5% ранее.

"Если не увидим разворота инфляционных трендов вниз, я сильно сомневаюсь, что мы сможем возобновить снижение ставки. Более того, если что-то пойдёт не так и инфляция продолжит ускоряться, прежде всего, в устойчивой части, то это может актуализировать вопрос и о повышении ключевой ставки. Такие предложения были на последнем совете директоров, но они носили точечный характер со стороны отдельных членов совета директоров и участников обсуждения, они широко не обсуждались, то есть широкий консенсус и на сентябрьском, и на октябрьском заседании был в том, что нам нужно взять паузу, посмотреть дальнейшую динамику", - отметил Тремасов.

Большинство участников обсуждения ставки считает, что ее текущего уровня, текущей жесткости ДКП достаточно для возобновления замедления инфляции.

"Мы текущую денежно-кредитную политику характеризуем как умеренно жесткую. Жесткость денежно-кредитных условий, которая достигнута в результате проведения этой политики, на наш взгляд, она достаточна, чтобы инфляционные тренды шли вниз. Но важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз. Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, то еще раз повторюсь, повышение ключевой ставки может стать возможным сценарием", - заявил Тремасов.

Он подчеркнул, что ужесточение ДКП не является базовым сценарием. "Это вне рамок базового сценария. Базовый сценарий все-таки предполагает, что ставка будет снижаться", - отметил он.