Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. О высоте выброса на Шивелуче можно судить по видеоданным.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.