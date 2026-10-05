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Водитель бензовоза пострадал в результате атаки дронов на Ростовскую область

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Водитель бензовоза пострадал в результате атаки дронов на Ростовскую область, уничтожены пять беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в понедельник.

"Один мирный житель получил ранения в результате вражеской атаки БПЛА", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область пять дронов уничтожены в трех районах области: Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском.

В Киселевском сельском поселении Красносулинского района водитель поврежденного бензовоза получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

"Внимание, силы ПВО продолжают сейчас отражать вражескую атаку. Сохраняется беспилотная опасность", - предупредил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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