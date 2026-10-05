Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Фото: Анна Волик/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренно позитивную динамику, отыгрывая ожидания возможного снижения геополитических рисков.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2288,78 пункта (+0,51%), индекс РТС - 863,66 пункта (+0,51%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,1%.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Полюса" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,3%).

Акции "ЛУКОЙЛа" выступают лидерами роста на фоне сообщения The New York Times о том, что переговоры России и США об урегулировании конфликта вокруг Украины включают в себя обсуждение многомиллиардной нефтяной сделки. По данным издания, речь идет о возможной продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", в числе которых сеть нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и АЗС за пределами России. Сделка, как полагают источники NYT, может быть завершена еще до окончания конфликта вокруг Украины. По утверждению источников издания, президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о сделке на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября: он якобы предложил завершить ее, чтобы продемонстрировать возможность делового сотрудничества России и США.

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли пошлины в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из РФ, после оценки всех "за" и "против", заявил в воскресенье министр энергетики США Крис Райт. "Он оставляет каждое решение на последний момент, он оценит возможные "за" и "против" - заявил Райт в интервью CBS. Министр также подчеркнул, что Трамп активно работает над урегулированием конфликта России и Украины. "Мы поддерживаем постоянный диалог о завершении этого конфликта с обеими сторонами", - заявил министр, выразив мнение, что завершение украинского конфликта приведет к снижению цен на энергоносители.

CBS отмечает, что, согласно закону об антироссийских санкциях, Трамп до 18 октября должен принять решение о том, введет ли он на данном этапе пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей. Такими странами являются, в частности, Китай и Индия.

Россия намерена в случае рисков использовать весь арсенал имеющегося вооружения для защиты Калининградской области, это не угрозы, как это транслируют на Западе, заявили в Кремле. "Говорили о том, что это регион России и в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений "горячих голов" из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это совсем не угроза", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он отметил, что реакция на такое заявление России "напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с Мюнхенской речью Путина". "Ее же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол", - сказал Песков. Он обратил внимание на то, что в России никто не говорил об использовании ядерного оружия, как это транслируют на Западе.

Россия готова бороться даже за одну сотую процента территории Донецкой Народной Республики (ДНР), это - Российская Федерация, заявил Песков. "Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать", - сказал пресс-секретарь президента РФ. Он напомнил, что для России, как об этом заявлял президент РФ Владимир Путин, разрешение конфликта предпочтительнее достигнуть мирными средствами. "Но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь. И те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина", - сказал Песков.

Россия усилит удары по целям в Киеве и других регионах Украины после слов президента Владимира Зеленского о планах ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявило Минобороны РФ в воскресенье. "После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"В Минобороны России услышали заявление В.Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", - сообщило министерство.

Минобороны РФ отмечает, что российские военные наносят массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия Украины. Министерство заявило, что ответственность за усиление российских ударов лежит на Зеленском. "Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность", - говорится в заявлении.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, поскольку более плохие, чем ожидалось, данные о состоянии рынка труда США снизили вероятность скорого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 29 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 90 тыс. Безработица в стране неожиданно повысилась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. Данные по занятости внимательно отслеживает Федрезерв и учитывает их при принятии решений по ключевой ставке. После выхода худших, чем ожидалось, статданных трейдеры снизили оценку вероятности повышения ставки ФРС в октябре до примерно 22%, по данным CME FedWatch.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,06%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 5 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии и Японии подрастают на 0,1-2,2%, в то время как индекс Гонконга снижается на 0,1%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

Мировые цены на нефть 5 октября утром умеренно снижаются; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 0,85%, до $101,38 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,24%, до $89,98 за баррель.