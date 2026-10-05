В Новосибирской области отстрелят еще пять медведей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области издало приказ о регулировании численности бурого медведя в двух охотхозяйствах в Тогучинском районе, сказано на сайте министерства. Там отстрелят пять медведей.

В охотничьем угодье "Укроп" до 31 октября планируется отстрелить трех, а в угодье "Тогучинское" - двух животных. Регулирование численности медведей обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

За минувшие две недели Минприроды региона издало приказы об отстреле бурых медведей: в Венгеровском районе - трех животных, в Куйбышевском - четырех, в природном заказнике "Центральный" в Колыванском районе и в государственном природном заказнике "Кудряшовский бор" под Новосибирском - по одному.

Такие же приказы были выданы на отстрел четырех медведей в общедоступных угодьях в Колыванском, двух Северном и одного в Чановском районах.

В 2026 году случаи выхода медведей зафиксированы в нескольких муниципальных образованиях, включая Колыванский, Болотнинский, Каргатский, Ордынский, Чулымский районы, а также Венгеровский и Северный муниципальные округа.

По данным министерства, с 2017 по 2026 год численность бурого медведя в регионе увеличилась на 382 особи, или на 25%. Если в 2017 году насчитывалось 1 132 особи, то к 2026 году этот показатель вырос до 1 514 особей.