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В Сыктывкаре двух медведей отстрелили рядом с кладбищем

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рядом с кладбищем в сыктывкарском поселке Верхний Чов в охотничьих угодьях отстрелили двух бурых медведей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Коми.

Это сделано для регулирования численности животных.

"Решение об отстреле дикого животного для регулирования численности принимается в строгом соответствии с законодательством и только в ситуациях, когда другие меры оказались неэффективными или недостаточно оперативными для предотвращения неминуемой угрозы жизни и здоровью людей. Необходимость проведения мероприятий по регулированию численности медведя связана с минимизацией и предотвращением случаев угрозы нанесения ущерба здоровью людей", - отметили в Министерстве.

В настоящее время обращений по фактам появления медведей вблизи Сыктывкара и его окрестностей в министерство не поступало. Выход диких животных в населенные пункты - объективное непрогнозируемое природное явление, отметили чиновники. Нет таких мер, которые бы полностью исключали такие случаи и контролировали перемещение диких животных. При этом медведь всегда представляет опасность для человека, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при встрече с хищником, ни в коем случае не пытаться от него убежать.

Сыктывкар Коми
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